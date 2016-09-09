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馮明珠任北京故宮顧問 綠委諷：要把漏水經驗帶去嗎？

2016-09-09  11:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠，昨天傳出將轉任中國北京故宮博物院顧問；民進黨嘉義縣立委蔡易餘今天早上在臉書粉絲團轉貼本報焦點新聞「退職3年才能赴中 馮明珠急改成3個月」，對於馮明珠在卸任前火速修改規定，蔡易餘大罵「真的是有夠不要臉的！」

馮明珠在任內完成位於嘉義縣的故宮南院工程，但開館試營運狀況不斷，去年12月底開館前3天院區還有如工地，試營運前一天國際貴賓參與音樂會時，後方還有大吊車施工的窘境；開館後，因下雨導致售票大廳漏水，檢查又發現玻璃有瑕疵，修繕工程直到現在還在進行。

蔡易餘指出，當初故宮南院逢雨必漏，「漏水珠」處理速度也沒那麼快，把爛攤子留給新政府後，就急於去中國擔任顧問，難道是要把漏水經驗帶去嗎？

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  • 故宮博物院前院長馮明珠轉任中國北京故宮顧問。（資料照，記者林宜樟攝）

    故宮博物院前院長馮明珠轉任中國北京故宮顧問。（資料照，記者林宜樟攝）

  • 故宮南院開館試營運後，仍不斷在維修。（記者林宜樟攝）

    故宮南院開館試營運後，仍不斷在維修。（記者林宜樟攝）

  • 立委蔡易餘批評馮明珠是要把漏水經驗帶去嗎？（記者林宜樟翻攝蔡易餘臉書粉絲團）

    立委蔡易餘批評馮明珠是要把漏水經驗帶去嗎？（記者林宜樟翻攝蔡易餘臉書粉絲團）

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