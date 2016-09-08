藍高層現身93遊行 管仁健：強盜上凱道
管仁健今（8）日表示，「黨職併公職」連李來希都不會幫忙辯護，國民黨這些人包括吃相最難看的胡志強上街，根本就是「強盜上凱道，胡匪當志強。」（資料照，記者陳鈺馥攝）
〔即時新聞／綜合報導〕軍公教人員9月3日上街頭大喊「反霸凌、反鬥爭，要改革、要尊嚴！」的訴求，其中國民黨高層包括洪秀柱、郝龍斌、胡志強等人都出席力挺；而對此管仁健今（8）日表示，「黨職併公職」連李來希都不會幫忙辯護，國民黨這些人包括吃相最難看的胡志強上街，根本就是「強盜上凱道，胡匪當志強。」
管仁健在自己的臉書上表示，憲法賦予人民都有示威遊行的權利，雖說年金改革早在1995年李登輝執政時就已啟動，而且沒有人會否認，在希臘的前車之鑑下，誰來當總統，年金都已不可能不調整了，但是基層軍公教人員是被動受益，他們對此沒有責任，因此上街頭抗議被汙名化有其合理性。
但管仁健話鋒一轉表示，監督年金改革聯盟的主其事者，都是出自黨國恩蔭侍從體系；對於街頭運動，顯然還是新手，以為找些前朝高官現身街頭，就能瞬間凝聚士氣，殊不知那根本就是請鬼拿藥單，這些人滿腦肥腸，請他們來根本就是飲鴆止渴，最明顯的就是胡志強。
本報報導，胡志強在9月3日表示，自己被汙名化說退休可以領到5000萬，可是要領到要活到100歲才有可能；對此管仁健表示，荒謬的「黨職併公職」連李來希都不會幫忙辯護，其中受惠的根據2005年時，行政院「黨職併公職年資調查小組」掌握到，還有100多人不法享有黨職併公職年資的退休金。其中政務官就有連戰、宋楚瑜、關中、吳伯雄、胡志強、焦仁和等20多人。
管仁健強調，其中吃相最難看的就是凱道上作賊喊捉賊的胡志強，別的高官好歹也是先當公職、再轉任黨職歷練，之後又回任公職。就算佔了黨職併公職的便宜，胡志強甚至是將自己年輕時在海外當職業學生的經歷，改成所謂的「海外黨工」年資，讓退休年資不中斷，在連毫無公職經歷的職業學生，在海外當抓扒仔的那幾年，也可以視為公職退休年資，「強盜上凱道，胡匪當志強。」，這麼扯的事也能在台灣出現，台灣的年金制度再不改革，台灣不亡國就沒天理了。
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標題：藍高層現身93遊行 管仁健：強盜上凱道
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