馬英九稱中生捐血讓兩岸血脈相連 李茂生這樣酸...
2016-09-08 19:28
〔即時新聞／綜合報導〕今（8）日前總統馬英九受邀參加實踐大學境外生開學典禮時，向一名想捐血的中生表示可以讓「兩岸血脈相連。」；不過對此台大教授李茂生忍不住狠狠酸了馬英九一頓，表示血脈相連不能靠捐血，要靠精子或卵子的活動力。
今日有報導指出，一名中生向馬英九表示想把第一次捐血的經驗獻給台灣，對此馬英九表示喜悅，不但表示：「這我蠻有經驗的。」，更對這位中生說：「希望你加入，讓兩岸血脈相連。」
然而李茂生在自己的臉書上表示，雖然吐槽這個人的價值已經低到不行了，但是還是忍不住要說一下，血脈相通不是靠捐血，而是靠台商找小三或小王的活動力，亦即精子或卵子的活動力。
對此許多網友也紛紛表示：「真是一針見血」、「輸血之後一週左右就新陳代謝了吧」、「捐血統一全世界啊」。
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