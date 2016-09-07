邱毅質疑假學歷追老婆 楊偉中：陳以真不是白癡
2016-09-07 21:23
〔即時新聞／綜合報導〕今（7）日凌晨國民黨政策會執行長蔡正元在臉書質疑不當黨產處理委員會委員楊偉中，在填寫碩士學歷時偽造文書，邱毅更質疑楊偉中追老婆時是拿假學歷騙人；對此楊偉中除了在臉書上貼出證據外，更在政論節目上微笑回應邱毅表示：「陳以真不是白癡」
在今日民視的政論節目《政經看民視》中，被主持人調侃的問到關於學歷的問題時，楊偉中表示，他從來不否認他的學歷不好看這件事，但是他從來沒有在任何公家機關提過造假的學歷，也在臉書上貼出自己的碩士學位證書。
對於邱毅指稱楊偉中是拿假學歷去見岳父岳母、追老婆，楊偉中則表示，當時在跟陳以真約會時，岳父從樓上下來看到他，第一件事就是跟他說「趕快把學位修完」，所以他從來沒跟岳父隱瞞這件事，並且在岳父每日每夜的鞭策之下，也總算拿到學位，他也絕對不會拿這假學歷騙婚，「陳以真不是白癡」。
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