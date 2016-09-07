國民黨喊窮 民進黨：可以教你小額募款...
2016-09-07 22:03
民進黨今日表示，如果有需要，願意和國民黨分享小額募款經驗。圖為蔡英文競選總統時期，支持者送上小豬撲滿，延續2012小額募款精神。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕面對黨產遭追討清算，國民黨近日不斷喊窮，停發退休金、年終獎金等。對此，民進黨今（7）日表示，如果有需要，願意和國民黨分享小額募款經驗。
國民黨昨痛批《政黨及其附隨組織不當黨產處理條例》限制只能用黨費、政治獻金、政黨補助款等「合法黨產」來發放黨工薪資、水電、電話費等開銷，揚言再「追殺」要走上街頭抗議，還要包圍民進黨中央黨部。
綜合媒體報導，民進黨發言人王閔生今表示，解決不當黨產問題無關藍綠也不是鬥爭，這是讓民主更成熟的轉型正義工程，呼籲國民黨應思考將比較多的心力，放在類似的制度改革上。
因過去8年，民進黨從負債2.5億到還清，主要是透過小額募款，對於國民黨頻喊窮，王閔生說，「如果國民黨有需要，我們非常願意主動分享長年以來推動小額募款制度的成功經驗。」
王閔生表示，民進黨的成功經驗有目共睹，不但證明小額募款可在財務上支應黨務推動與發展，更強化公共參與與民主政治品質。
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