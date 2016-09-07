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傳宋楚瑜任APEC特使 柯建銘：絕對能勝任

2016-09-07  20:41

〔即時新聞／綜合報導〕有傳聞指出，總統蔡英文將指派親民黨主席宋楚瑜擔任APEC特使，民進黨立院黨團總召柯建銘今（7）日表示，相信宋楚瑜在政壇上累積的經驗與長才，絕對能勝任APEC特使的角色與任務。

綜合媒體報導，蔡英文將指派宋楚瑜，代表出席11月於秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，過去國民黨執政時期把與會代表層級拉高到「前副總統」，讓國民黨質疑是把「前副總統」降規變成「前省長」是自我矮化，更有消息人士指出，中國其實已經否決了宋楚瑜這個人選，甚至不排除讓台灣無法參加這次的領袖高峰會。

柯建銘表示，蔡總統若邀請宋楚瑜代表台灣出席APEC，是非常好的跨黨派合作模式的建立，也是實踐在選後民進黨所強調，將開啟台灣政壇的和解工程。對於朝野政黨間合作的具體實踐，也具有相當正面與指標性的意義。

柯建銘還提到，APEC是很重要的亞太地區國際區域經濟組織，無涉兩岸爭議，對於宋楚瑜擔任APEC特使，樂觀其成。而宋楚瑜的能力與豐富的政治經驗，台灣社會皆有目共睹，宋楚瑜更是台灣政壇重量級的政治人物，他相信宋楚瑜在政壇上累積的經驗與長才，絕對能勝任APEC特使的角色與任務。

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  • 民進黨立院黨團總召柯建銘對於宋楚瑜擔任APEC特使，表示樂觀其成。（資料照，記者簡榮豐攝）

    民進黨立院黨團總召柯建銘對於宋楚瑜擔任APEC特使，表示樂觀其成。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： APEC 宋楚瑜 柯建銘 蔡英文 親民黨主席宋楚瑜
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