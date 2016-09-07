證交所總經理李啓賢：獨立董事要愛惜羽毛
2016-09-07 17:37
〔即時新聞／綜合報導〕台灣證券交易所與瑞士信貸舉辦第17屆「瑞信亞洲科技論壇」，證交所總經理李啓賢致詞時表示，關於近期上市櫃公司的獨立董事紛紛鬧出爭議，他認為重點不在法規而在個人，有些公司不用規定也做得很好，他呼籲現任及未來的獨董們「愛惜羽毛」。
日商百尺竿頭併購樂陞科技破局，成為台灣證券史上首遭公開收購成功，但卻付不出錢的案例。中華金融人員暨投資人協會今天下午至北檢告發樂陞董事長許金龍，以及陳文茜、李永萍、尹啟銘等3位獨立董事渉背信、違反證交法等罪。
對於鬧得沸沸揚揚的樂陞案，李啓賢指出，台灣上市公司85%都有設置獨立董事，有人質疑獨董失去功能、只領錢不做事，他認為法規只占6成的影響力，重點還是在於公司老闆的想法與市場制衡的力量，所以證交所將持續推動公司治理評鑑，包括要求機構法人簽屬協議，以加強監督力道。
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