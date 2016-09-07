快訊中職》義大犀牛2.8億賣富邦 蔡承儒擔任領隊 連日雨下不停 豪、大雨特報增至9縣市 出口連二正！ 8月出口成長1％ 遠雄讓步！已遞交大巨蛋改善方案給北市府 通緝犯拒捕 引燃爆裂物傷己送醫 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
馬政府衝刺開放中客 陸委會副主委：沒做好風險控管
2016-09-07 15:49
〔即時新聞／綜合報導〕新政府上任後，中客急劇減少，還傳出專營中客團的旅行社倒閉，有旅遊業者號召在本月12日上街頭抗議，要求政府留條活路，讓業者有錢賺、有飯吃；陸委會副主委邱垂正則認為，前任政府在開放中客時，未做好風險控管，是導致業者重大受損的主因。
根據《上報》報導，據觀光局統計，今年1月到7月來台旅客人數雖然較去年成長，但僅看中國市場看，卻是負成長，官員也坦承，這對只經營中客的業者來說，衝擊相當大。
報導指出，從觀光局內部的一項觀光業營收分析報告來看，中客限縮損失最大的是一條龍中獲利最多的精品及免稅店業者，損失超過三成，其次才是非星級旅館和專接中客團的餐飲店，而一條龍中收益最少的是遊覽車業者，收入銳減超過一成，但因不少遊覽車業者是因中客開放才購車，沒有中客恐嚴重影響生計，因此，遊覽車業者也是政府要先協助紓困的對象。
邱垂正表示，前政府開放中客來台，雖然讓台灣觀光業成長，但在衝中客同時，卻未做政治風險控管，「明知水龍頭會關上，卻沒有提醒業者」，這是讓業者受損的主因；他說，中國旅遊市場和其他國家不同，是由中央掌控的，又台業者依賴一條龍，中國的組團社是黨政軍經營，台灣是中小型、微型企業，利潤被中業者拿走，台業者不僅利潤少，也容易在非經濟風險中受損。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 痛心功能不彰 全教總退出年金改革委員會
- 帶頭違停市府大門口？嘉市建設處長戴淑玲喊冤
- 海基會12日臨時董監事會 張天欽任副董兼秘書長
- 宋楚瑜出任APEC特使？ 親民黨：對此沒有評論
網友回應
熱門新聞
- 談亞洲民主人權發展 歐巴馬演講舉台灣為例
- 舒淇綁紅線閃婚 傳白龍王顯靈助攻
- 越配越籍親友 擬供觀光誘因
- 椬梧滯洪池 擬開放水上運動
- 護孕妻殺賊有罪 夫嘆不公平
- 搶進清真市場 大馬助認證
- MLB》待小聯盟都做啥？川崎宗則：練英文阿
- 週薪改月薪 居服員竟九成離職
- 過渡政治，過渡時代
- MLB》42歲代打開轟 鈴木一朗再寫紀錄（影音）
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 有難同當 柯老師乖乖受罰
- 演說頻咳嗽 希拉蕊：想到川普就過敏
- 百尺竿頭併樂陞疑案 尚潔梅：馬英九曾參加樂陞發表會
- 鋒郭王牌對決 期待經典終戰
- 澎湖鳥嶼港清港 環團憂：海砂覆蓋珊瑚礁群
- 全球「變臉」首例 法國女手術後11年逝世
- 樂陞吞第6支跌停板 融資斷頭齊發剩41.6元
- 奧運》約旦金牌台灣製造 教練張文賓獲頒國王勛章
- 嫖妓被妻告通姦 系主任辯「陪睡抵債」順利脫罪
- 排水下月完工 文山區福興路告別水患
- 竹縣》校長老師組團 唱客家歌感動粉絲
- 樂陞自救會質疑 許金龍會回來？
- 陳威陶王靜瑩關係回溫 「她永遠是我兒子的媽」
- SBL》富邦動作頻頻 可望再簽下「喜樂弟」包提傑
- 台股大漲77.22點 創14個月新高
- 名媛帶女認親被打臉 提告敗訴確定
- 機捷年底通車遭質疑 陳凱凌：無政治考量
- 渣男報復前女友 飆百公里偷帽搞破壞
- 縣府改「統籌稅款分配比」 竹北喊不公
- 傳藝委外換手 26日起至年底休園
- 劉容嘉狂讚伸縮按摩棒 好A哦～
- NBA》「倒帶5秒」被罵翻 陶晶瑩再度貼文
- 男當街強擄國三女生 綑綁、灌藥意圖性侵被逮
- 金素妍假戲真做 認愛李尚禹
- 安倍瑪利歐 風靡G20超人氣
- 助學子愛心餐 佛光山基金會捐80萬
- 土資場人造泥火山噴發惡臭 檢警臭味中逮人
- 〈愛情加油站〉情感的傳遞 讓愛繼續
- 入聯宣達團週五赴美 將辦造勢遊行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬政府衝刺開放中客 陸委會副主委：沒做好風險控管
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分