馬政府衝刺開放中客 陸委會副主委：沒做好風險控管

2016-09-07 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上任後，中客急劇減少，還傳出專營中客團的旅行社倒閉，有旅遊業者號召在本月12日上街頭抗議，要求政府留條活路，讓業者有錢賺、有飯吃；陸委會副主委邱垂正則認為，前任政府在開放中客時，未做好風險控管，是導致業者重大受損的主因。

根據《上報》報導，據觀光局統計，今年1月到7月來台旅客人數雖然較去年成長，但僅看中國市場看，卻是負成長，官員也坦承，這對只經營中客的業者來說，衝擊相當大。

報導指出，從觀光局內部的一項觀光業營收分析報告來看，中客限縮損失最大的是一條龍中獲利最多的精品及免稅店業者，損失超過三成，其次才是非星級旅館和專接中客團的餐飲店，而一條龍中收益最少的是遊覽車業者，收入銳減超過一成，但因不少遊覽車業者是因中客開放才購車，沒有中客恐嚴重影響生計，因此，遊覽車業者也是政府要先協助紓困的對象。

邱垂正表示，前政府開放中客來台，雖然讓台灣觀光業成長，但在衝中客同時，卻未做政治風險控管，「明知水龍頭會關上，卻沒有提醒業者」，這是讓業者受損的主因；他說，中國旅遊市場和其他國家不同，是由中央掌控的，又台業者依賴一條龍，中國的組團社是黨政軍經營，台灣是中小型、微型企業，利潤被中業者拿走，台業者不僅利潤少，也容易在非經濟風險中受損。