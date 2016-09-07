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政院文化會報 林全聘魏德聖等4人任委員

行政院長林全聘請知名導演魏德聖擔任政院文化會報委員，並頒發聘書。（記者李欣芳攝）

2016-09-07  10:48

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院提升文化政策層級，成立跨部會的文化會報，「行政院文化會報」今天上午召開首次會議，由閣揆林全親自主持，林全對外聘請知名導演魏德聖等4人擔任文化會報委員，當場並由林全頒發給魏德聖聘書。

行政院文化會報由林全擔任召集人，執行秘書為文化部長鄭麗君，對外聘請的4位委員分別是雲林科技大學文化資產維護系教授林崇熙、台北藝術大學博物館研究所教授陳其南、台北教育大學藝術與造形設計學系專任教授林曼麗與魏德聖。

林全致詞表示，文化是人民生活方式的表彰，也可以是群起力量的表現，行政院文化會報的成立，表示政府對文化發展的重視，也希望結合文化界的人士和主管機關，在相關的工作上，讓文化表現更具吸引力、原始特色。

林全希望，文化會報能凝聚政策，在國家整體政策中有重量，蔡總統在選舉期間所提政見也要求，未來政府的施政要具有文化思維，這代表文化表無所不在，政府每一項政策都可以有文化內含和特色，因此需要提高層次，成立文化會報，落實這樣的想法。

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