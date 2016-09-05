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九三遊行扯上太陽花 姚立明激辯李來希

2016-09-05  23:11

〔即時新聞／綜合報導〕不滿新政府推動年金改革，十多萬民眾3日走上街頭聲援軍公教「反污名、要尊嚴」九三大遊行，引導全民聚焦於年金改革議題；國會觀察基金會董事長姚立明今（5）日晚間於政論節目中提醒部份人士，勿將遊行訴求無限上綱，把所有軍公教議題拿出來混著講，卻遭到全國公務人員協會理事長李來希反唇相譏，瞎扯太陽花學運並直指「這種人就是鼓勵違法」。

姚立明晚間於政論節目《新聞面對面》表示，年金改革法案最後還是要送進立法院通過，全民都有權去監督每個法案，並提出實際的辯論與討論；姚立明認為，九三大遊行應該要針對年金改革提出明確的論述，而不是把所有軍公教議題，包括「消滅中華民國」、「18%」、「所得替代率」、「併公職」等，和法案內容無關的議題都拿出來混著講，並舉太陽花運動為例，指出當時的訴求便很明確，即為「不可以這樣通過法案」。

這樣的舉例卻遭到李來希反唇相譏，表示「我們很守法，我們不會像那一群人耶，是要我們占領立法院嗎，所以這種人就是鼓勵違法」；也讓姚立明當下錯愕的表示「什麼東西」。

李來希認為，人權及財產權不應該採用多數決，而年金改革就是影響到軍公教的財產權，若是放任，往後更有可能影響到廣大的勞工朋友；李來希並批評蔡英文挑起世代對立，「一個政府就是一體的」、「我們以前一窮二白也沒有去怪上一代」、「年金改革不改不會對不起下一代，改了才會對不起下一代」。

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  • 姚立明今（5）日晚間於政論節目中提醒部份人士，勿將九三遊行的訴求無限上綱，把所有軍公教議題拿出來混著講。（資料照，記者羅沛德攝）

    姚立明今（5）日晚間於政論節目中提醒部份人士，勿將九三遊行的訴求無限上綱，把所有軍公教議題拿出來混著講。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 姚立明認為，九三大遊行應該要針對年金改革提出明確的論述，而不是把和法案內容無關的議題都拿出來混著講。（圖擷取自年代新聞台）

    姚立明認為，九三大遊行應該要針對年金改革提出明確的論述，而不是把和法案內容無關的議題都拿出來混著講。（圖擷取自年代新聞台）

  • 李來希不滿「太陽花運動」的舉例，表示「我們很守法，我們不會像那一群人耶，是要我們占領立法院嗎，所以這種人就是鼓勵違法」。（圖擷取自年代新聞台）

    李來希不滿「太陽花運動」的舉例，表示「我們很守法，我們不會像那一群人耶，是要我們占領立法院嗎，所以這種人就是鼓勵違法」。（圖擷取自年代新聞台）

  • 遭到李來希反唇相譏，讓姚立明當下錯愕的表示「什麼東西」。（圖擷取自年代新聞台）

    遭到李來希反唇相譏，讓姚立明當下錯愕的表示「什麼東西」。（圖擷取自年代新聞台）

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