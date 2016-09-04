中客不來遊覽車業者慘 張景森籲民眾勿冷嘲熱諷

政務委員張景森臉書發文表示，針對中客來台人數降低，讓遊覽車業者生意慘澹，他期許社會幫助觀光業順利脫困轉型，而不是冷嘲熱諷。（中央社）

2016-09-04 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森日前針對文林苑案發言，引起各界批判而轉趨低調。張景森今天再度於臉書發文表示，針對中客來台人數降低，讓遊覽車業者生意慘澹，他期許社會一起來幫助觀光業順利脫困轉型，而不是再給他們冷嘲熱諷。

張景森今天早上臉書貼文寫到「馬政府過去靠政治施肥，讓大陸觀光爆量增長，去年達到418萬人次，產值1～2千億元，旅行社2百多家、遊覽車4千多輛、旅館9百多間，靠它養家糊口的人數很多。如今北京關閉大陸客源，業者奔告無門，只好走上街頭，要求政府協助。」

他更說，雖然業者該承擔部分風險，但他看到失業的導遊想自殘，也聽到遊覽車業者繳不起貸款被地下錢莊押走，心中感到十分不忍。張景森覺得這些業者與員工只是單純受害者，上街是要讓社會看到他們的困苦，他希望社會一起來幫助觀光業脫困轉型，而不是再給他們冷嘲熱諷。

最後貼文更說到，不管大家對中國政府的態度是什麼，希望都能分清楚人民與政權的差別，中客是我們最需要交的朋友，不要再不經意發表歧視中客的言行了，張景森更說「這些只會激起大陸民眾對台灣的反感。大陸人民如果普遍對台灣反感，我看台灣才是真正危險了！」