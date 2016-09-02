「繼承陳定南意志」 高志鵬：游錫堃也為宜蘭擋下六輕

立委高志鵬表示，當年替宜蘭擋下六輕，除了外界熟知的陳定南之外，還有「水牛伯」游錫堃。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-02 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕在衛福部將再次檢驗學童尿液下，雲林麥寮許厝分校家長同意5日讓學童到本校橋頭國小上課，暫時化解遷校風波僵局。爭議起因於六輕帶來的空汙，而六輕最初落腳地是選定宜蘭，立委高志鵬就表示，讓宜蘭躲過六輕空汙，除了外界熟知的陳定南外，另外一個重要人物就是游錫堃。

高志鵬在臉書上表示，當時宜蘭反六輕被說民粹反商，但根據主計處公布的2015年個人年平均所得資料，當年反商的宜蘭所得，如今還比有六輕的雲林高，而且越靠近六輕的麥寮、台西，現在是全台平均空氣汙染濃度的第一名。

高志鵬表示，許多人都在網路上看過陳定南對抗台塑創辦人王永慶的影片，佩服陳定南堅定不移的信念，擋下六輕在宜蘭設廠。但高志鵬說，除了陳定南，另一個默默幫宜蘭擋下六輕的，還有「水牛伯」游錫堃。當年前行政院長郝柏村以刪除北宜高速公路預算威脅下，游錫堃仍忍受行政院抽走資源不給的痛苦，堅持守護宜蘭的意志。

高志鵬說，如果陳定南是決心抗拒六輕在宜蘭落腳，那麼游錫堃就是繼承陳定南的意志，將其意志執行到底，堅決不退讓分毫的貫徹者。或許有人覺得率先提出意念的人最了不起，但高志鵬認為，扛住郝柏村迫使屈服的行政手段，繼承意念並將其貫徹落實的游錫堃，同樣很了不起。

高志鵬最後提到，國民黨在蔣介石時代，對反共復國的堅持，如今卻與共產黨的眉來眼去，高志鵬說，後繼者能否將前人的意念堅持到底這件事情，不重要嗎？「理念確立與貫徹到底，兩者缺一不可！」