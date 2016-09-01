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3大情報系統退役人員參與93遊行？ 國安局關注

2016-09-01  17:08

〔即時新聞／綜合報導〕以「反污名、要尊嚴」為主要訴求的九三大遊行活動將於後天展開，屆時將有許多退役軍人到場聲援，據傳國內三大情報系統之退役人員也將參加此次遊行，令國安局十分關注。

根據《上報》報導，退伍軍人團體在此次九三大遊行中擔任主力角色，其中由國安局退役人員組成的「磐安同心會」、軍情局退役人員組成的「忠義同志會」及國防部電展室退役人員組成的「清風之友會」，這3個情報單位的退役人員也會參加遊行，這些人員退役前從事情報工作、隱密性高，加上前國安局長丁渝洲也表達參加意願，使得國安局特別重視此次遊行活動，要好好關注「過去同仁」們有何行動。

消息指出，在此次九三大遊行活動中，前行政院長郝柏村、前國防部長嚴明以及黃幸強，陳廷寵，王若愚，黃顯榮、劉曙稀、王文爕、李楨林，周仲南、夏灜洲、丁渝洲、金恩慶、陳國祥等10多位退役上將都會到現場，其中部分會參加遊行活動。

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  • 九三大遊行活動將於後天展開，據傳國內三大情報系統之退役人員也將參加此次遊行，讓國安局十分關注。（記者廖振輝攝）

    九三大遊行活動將於後天展開，據傳國內三大情報系統之退役人員也將參加此次遊行，讓國安局十分關注。（記者廖振輝攝）

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