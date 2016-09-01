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辜寬敏自爆 阿扁要他把智庫給凱達格蘭基金會

2016-09-01  16:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新台灣國策智庫今天召開記者會，宣布將智庫無償捐贈給凱達格蘭基金會。智庫創辦人、台獨大老辜寬敏自爆，前總統陳水扁打電話給他，問智庫能不能給交給凱達格蘭，雖然他比較屬意時代力量，不過最後還是交給凱達格蘭基金會。

本報8月1日報導，辜寬敏想暫時停止智庫運作，並且認為時代力量黨主席黃國昌適合接下這個工作。辜寬敏說，自由的報導出來後，隔天陳水扁就打給他，詢問智庫能不能給交給凱達格蘭基金會。他則回答，「你要我把新台灣國策智庫，交給凱達格蘭智庫，我怎麼能拒絕」。陳水扁是凱達格蘭基金會的創辦人。

辜寬敏說，陳水扁問他，能不能把智庫交給凱達格蘭。這給他一個很大的困難，「因為我那時候想，陳水扁已經是過去的人，時代力量是將來的希望，叫我選哪一個呢？我比較喜歡將來有希望的，但時代力量還不到這個程度，還沒有那個條件。（無法支撐智庫）」

辜還說，他不但無條件把智庫交給凱達格蘭基金會，將來會盡量支持幫忙凱達格蘭學校辦新台灣國策智庫，因為他希望利用智庫，讓扁或前八年民進黨執政，有一個跟社會接觸的一個點，最好是利用智庫，重新來想過去八年的事。

辜寬敏更公開呼籲，總統蔡英文在民調不如意之際，應該特赦扁，「政治上考慮是特赦，對妳幫忙很大。」

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  • 新台灣國策智庫創辦人辜寬敏1日宣佈將新台灣國策智庫無償捐贈給凱達格蘭基金會。（記者朱沛雄攝）

    新台灣國策智庫創辦人辜寬敏1日宣佈將新台灣國策智庫無償捐贈給凱達格蘭基金會。（記者朱沛雄攝）

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