棒協撕毀「台灣就是台灣」布條 台中市要求改進

台中市新聞局長卓冠廷今日表示，棒協執行相關規定時不應傷害人民的權益。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2016-09-01 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕幾位靜宜大學生昨日前往台中洲際棒球場，觀看亞洲盃U18青棒錦標賽的台日大戰，卻遭到棒協人員毀損「台灣就是台灣」的加油布條。對此台中市政府表示，棒協不應該侵害言論自由，必須進行檢討與改進。

據《蘋果日報》報導，台中市新聞局長卓冠廷今日聲明，棒協這次引用國際性賽事對觀眾席的規定，市府可以理解，然而林佳龍市長認為在台灣最重要的民主價值，就是言論自由，所以執行相關規定時不應傷害人民的權益。

卓冠廷說，台中市政府已和棒協聯繫，希望棒協針對這次衝突能夠反省並彌補，並且未來不要再發生相同的狀況。