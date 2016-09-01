李茂生對徐巧芯說「好愛你」 她無奈：蠻失禮的...
2016-09-01 10:51
針對李茂生的言論，徐巧芯認為「我自己是覺得他蠻失禮的。」（圖擷取自徐巧芯臉書粉絲專頁）
〔即時新聞／綜合報導〕草協聯盟發起人徐巧芯昨日在臉書批評不當黨產委員會主委顧立雄在記者會動怒一事，讓台大教授李茂生出面反駁，認為換做是自己也會因此動怒，更在文末對徐巧芯開玩笑地說：「我不做任何評論，其實是懶得評論。不過，我真的是好愛你喔。」對此，徐巧芯認為「我自己是覺得他蠻失禮的。」
徐巧芯表示，民主國家有不同意見是常有的事，顧立雄主委的態度如何、每個人能否接受等，有不同評價很正常，針對李茂生對自己說的「我真的是好愛你喔」，徐巧芯認為：「一個自認意見領袖的教授，在臉書上邊諷刺人、邊拿『我好愛妳』開玩笑到底妥不妥當？就讓大家自己評價吧。」
徐巧芯表示：「我自己是覺得他蠻失禮的。」不過徐認為這樣也「合理」，原因是「教授講這樣的話都不會覺得有問題，難怪覺得顧立雄態度好棒棒」。
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