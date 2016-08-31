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海基會董事長職務 田弘茂接任

2016-08-31  21:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府發言人黃重諺今（31）日表示，海基會董事長職務，將由前外交部長田弘茂接任。田弘茂現為國策研究院文教基金會董事長，曾擔任國策顧問、外交部長及駐英國代表。

黃重諺表示，田弘茂在美國求學及擔任教職時期即投入中國研究，對中國發展有深入瞭解，同時嫻熟兩岸關係及亞太戰略等議題，更對推動台灣的民主化、拓展台灣的國際參與不遺餘力。

黃重諺指出，田弘茂任職國策研究院期間，推動國策研究院成為國際知名智庫，無論是兩岸之間，或與美、日、歐洲等國家的智庫及著名大學，都有密切互動與往來，廿多年來，培養出多位專精兩岸議題之專家學者，包含前陸委會副主委黃偉峰、現任陸委會副主委林正義，以及立法委員羅致政。

田弘茂亦擔任全國工業總會最高顧問，常為產業提供兩岸及區域情勢分析及建議，與企業界互動良好，瞭解產業發展之需求。黃重諺表示，政府將借重田弘茂之專業與經驗，由他來帶領海基會，協助台商拓展商機、解決問題，維繫兩岸之間的交流互動。

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  • 總統府發言人黃重諺今（31）日表示，海基會董事長職務，將由前外交部長田弘茂（圖）接任。（資料照，記者張嘉明攝）

    總統府發言人黃重諺今（31）日表示，海基會董事長職務，將由前外交部長田弘茂（圖）接任。（資料照，記者張嘉明攝）

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