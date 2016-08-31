疾管署長打破空降模式 副署長周志浩扶正接棒

2016-08-31 19:41

〔記者林惠琴／台北報導〕主管我國防疫工作的衛福部疾管署，現任署長郭旭崧將於9月2日卸任，有別於過去署長人選多採空降模式，此次由現任副署長周志浩扶正接棒，其原本副署長一職則是首席防疫醫師羅一鈞擔任，均是熟悉相關業務的人選，等於可以強化無縫接軌，讓防疫工作持續順利推行。

疾管署新任署長周志浩畢業於台北醫學院牙醫系，為台灣大學公共衛生學系碩士及加州大學柏克萊分校環境毒物學碩士，曾任衛生署防疫處技士、衛生署檢疫總所科長、台北巿政府衛生局技術室主任、台北縣政府衛生局局長、疾管署副署長等職。

羅一鈞則是台大醫學系畢業，曾服馬拉威醫療團外交役，2014年伊波拉在非洲引發嚴重疫情時，他也不顧疾病威脅，前往當地為台灣帶回第一手的疫情消息，並且守護僑胞的健康；他的長官郭旭崧就曾觀察說過「他對防疫工作，真的是全心投入。」

郭旭崧強調，已規劃好退休生活，未來將多陪伴家人，也認為歷練多年的周志浩接手，一改過去署長多採空降模式，代表疾管署內部體系已成熟，相信周志浩將是稱職的署長人選。