台南市議長補選 賴清德：原則和價值比勝敗更重要
2016-08-31 13:31
賴清德對南市議長補選表達看法。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕台南市議長將補選，台南市長賴清德今天說，民進黨由誰代表角逐議長和決定程序，他充份尊重議會黨團自主決定；他並強調說，原則和價值比補選勝敗還重要，期望議會民進黨團成員和台聯、無黨議員，兌現對市民的承諾，每張票都要投出來，支持民進黨議長人選。
賴清德說，但不管誰出馬代表民進黨參選議長補選，期待提名人全力以赴，爭取民進黨議員支持，也要爭取其它無黨籍、在野黨議員的支持，當選後也要理性監督市政，一方面協助市政推動，讓台南市繼續進步。
賴清德說，今天再有一次議長補選機會，是經多方努力和市民支持的成果，因此原則和價值要守住，希望民進黨團成員每一張都要投出來，對市民和社會的基本承諾，不要像上次一樣受到利誘之後有5票變節，失去理想，對民進黨傷害非常大。
台南市議會現有55席議員，民進黨有23席，加上台聯、無黨和將遞補議員的民進黨籍王峻潭，合計26席，還要爭取2席支持才能過半。
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