黨產委員會掛牌 顧立雄動怒與媒體對嗆

2016-08-31 11:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會今天舉行揭牌儀式。黨產委員會主委顧立雄表示，未來委員會每月開會兩次，至於會先處理哪些案件，在還沒成熟前不宜公開。此外，面對媒體尖銳提問，顧立雄也數度動怒，場面相當緊張。

顧立雄表示，未來委員會每月開會兩次，相關執法，包括許可、議事程序、聽證都會儘快提出，至於會先處理哪些案件，在還沒成熟前不宜公開。黨產處理分為國民黨、國民黨黨營事業、附隨組織三大部分，將就這些部分以機關名義進行調查，也會儘快就較顯而易見的國民黨附隨組織，進行聽證程序來認定。

此外，有媒體詢問，不當黨產委員會委員羅承宗，11年前曾因違反著作權法遭法院判刑，依照不當黨產條例，是否應免除職務？對此，顧立雄突然動怒，反嗆媒體「你把條例看一下，條例有沒有說，11年前因著作權被判刑，就要被解職？有沒有！」「如果沒有，你這樣問是不是有點失禮？」

顧立雄接著為羅承宗擔保表示，11年前的爭議案件，不會構成羅承宗擔任專任委員不適任的理由，「這個問題已經不知道回答第幾遍了！」

然而，又有媒體追問，「看到你（顧立雄）動怒的樣子，很擔心你的超然獨立的問題，你如何為了超然獨立退出民進黨黨職？」對此顧立雄也反問「你說我動怒不能維持超然獨立，這兩者關聯是什麼？」

據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第21條，委員有下列情形之一者，應由行政院院長予以免除或解除其職務，其中包括違法、廢弛職務或其他失職行為，因刑事案件受羈押或經起訴。