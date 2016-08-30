彭總裁給問嗎？ 兆豐案彭P三問彭淮南

在今（30）日的政論節目「政經看民視」中，針對央行總裁彭淮南在兆豐案扮演的角色，主持人彭文正特別提出三大問題，希望彭淮南作回答。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-08-30 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕在今（30）日的政論節目「政經看民視」中，針對央行總裁彭淮南在兆豐案扮演的角色，主持人彭文正特別提出三大問題，希望彭淮南作回答。

因金管會在兆豐案一事於今日發出新聞稿，指出當桂先農在8月4日告知彭淮南兆豐銀行遭紐約金融服務署（NYDFS）裁罰一事，彭淮南「同意」桂先農的建議，請央行駐紐約代表辦事處的兩名人員拜會NYDFS，請予兆豐銀行較寬裕時間處理本案，且彭淮南亦致函「紐約聯邦準備銀行」作同樣的請求。

彭文正表示，第一個疑點是為甚麼金管會要派人需要通過彭淮南同意，第二個疑點是彭淮南是去找「紐約聯邦準備銀行」而非NYDFS遊說，非常奇怪。

對此彭文正提出三大問題，第一，彭淮南去遊說有沒有政府依法授權，誰授權的？第二，這個致函遊說是央行總裁的職務內行為，還是職務外？第三，彭淮南有沒有像美國官員宣告兆豐董事長是他的連襟，這樣的利益衝突？

彭文正強調，利益衝突是聯合國反貪腐公約第8條第5項定義，而且反貪腐公約104年5月20日已經在國內合法化了，所以彭文正希望彭淮南說清楚，到底遊說有沒有政府授權，談了甚麼內容，有沒有利益衝突的問題。