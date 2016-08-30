砍7億重陽禮金 北市社會局另增45億預算投入長照

柯市府砍重陽敬老金後，宣稱改贈老人長照作為補償。（記者張凱翔攝）

2016-08-30 19:16

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲去年大刀揮向重陽禮金為市庫年省7億元，激起地方人士質疑，老人也大感權利被剝奪。市府於今日舉行重陽節記者會，宣布明年仍不編重陽敬老禮金這種「一次性消費」預算，今年改贈老人「長照系統」當做重陽賀禮；社會局宣示到4年內會增加45億元老人福利預算，建設軟、硬體長照網。

柯文哲說，台北市104年底65歲以上老人超過14%，再過5年北市將進入「超高齡社會」，台北市每5人就有一位超過65歲，老人人口逐步上升，與其發重陽禮金一人1500一次性消費掉，不如拿去做長照建設比較有效率。

社會局推出幾項大禮，取代重陽敬老金。包括：新增加老人多功能日間照護中心15處，將花24億；社區活動據點與共餐點，分別增加8處、140處，預計4年完成，花費4.5億；社區健康整合照護服務「石頭湯計畫」，花1.5億，於今年9月上路，將跨團隊配置藥師、營養師、家聽醫師與居家服務員，掌握社區老人健康狀況；因應失能老人長期照護需求激增，增7.6億補助長照機構；並且補助老人大眾交通運輸免費搭乘，計程車100元以下16元、超過100補32元，鼓勵老人出門。重陽節當日，運動中心、動物園、天文館等文教場所，也開放老人免費入場。

不過，柯文哲也坦言這些福利措施可能難抵老人的「被剝奪感」，因為「拔鵝毛叫牠不准叫，不可能」，更直言老人福利網建構完成後日後也會被當做「應該的」，所以福利措施上路後仍會認為敬老金是他們應得的。

市議員王鴻薇批評，過去柯市府砍敬老金、向市民搶錢，承諾專款專用於老人福利已經跳票過；到了重陽節害怕被批評，所以把社會局本來就該做的業務包裝成「大禮」說要送給台北市老人，根本新瓶裝舊酒。王鴻薇指出，相較其他縣市老人都可領竟老金，只有台北市老人成為「次等公民」，呼籲市府應該把第二預備金拿來發放，還給老人應有的權利。