兆豐銀涉洗錢案 林全：徹查相關人員「沒有上限」

林全說明兆豐銀涉洗錢案。（圖擷取自YouTube）

2016-08-30 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕針對兆豐銀涉洗錢案，行政院長林全今天召開記者會說明行政院立場。林全表示，在最短時間內要求法務部、金管會盡速釐清案情，並徹查相關人員，「沒有上限」，行政院將成立督導小組，由行政院副院長林錫耀主持，專門向金管會、法務部反映外界疑慮。

由於兆豐銀紐約分行因為涉嫌洗錢，被美國紐約州金融廳重罰台幣57億元，但林全反而升任原任兆豐金總經理的徐光曦為董事長，遭外界批評是「自己人查自己人」。對此，林全強調，對兆豐銀涉洗錢的調查，是由金管會、法務部等相關單位多元進行，沒有自己人查自己人的疑慮。

林全指出，徐光曦目前的最重要任務，就是向美國、巴拿馬金融監理機構進行說明、報告，等這些危機處理告一段落，相關人員的處分2-3週內做出處置。

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