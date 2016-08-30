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李全教當選無效 賴清德「堅定」開記者會這樣說...

2016-08-30  15:44

〔即時新聞／綜合報導〕停職中的南市議長李全教，其市議員選舉民事當選無效之訴，今天下午二審宣判，李全教被判當選無效確定，李的議員資格因此不符，市議長也將改選；台南市長賴清德隨後召開記者會，他表示，這場判決也代表掃除黑金改革的成功。

賴清德強調，在這整個過程中，他很平靜、很堅定，「平靜是對民主制度的信仰，我知道民主制度並不完美，一定會發生類似這種案例，但民主制度在台灣民意高漲之下，一定有能力去淨化這樣事件，也會藉由這樣事件，讓民主更往前一步」。

賴清德說，這兩年來受過許多批評、抹黑、攻擊，都沒有影響他的決心，「我不曾孤單，感謝社會大眾支持，我也曾未感覺到挫折，我相信台灣人民對民主制度的堅持、會共同面對這事件」。

賴清德說，這判決下來，我們從惡例當中記取教訓，也從這事件中得到力量、往前邁進，「發生這樣事件是社會不幸，但社會因此而進步，何嘗不是進步的事情？」

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  • 台南市長賴清德隨後召開記者會，他表示，這場判決也代表掃除黑金改革的成功。（資料照，記者蔡文居攝）

    台南市長賴清德隨後召開記者會，他表示，這場判決也代表掃除黑金改革的成功。（資料照，記者蔡文居攝）

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