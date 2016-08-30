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李全教當選無效二審定讞 南市議長將補選

2016-08-30  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕涉賄選案、目前停職中的南市議長李全教，今天下午二審宣判，確定當選無效。

李全教103年底選上議員，並奪下議長寶座，卻被對手王峻潭與台南地檢署提出當選無效之訴，南檢也以議長選舉涉及賄選起訴李；在當選無效之訴部分，法院在第一審判定李全教敗訴，今天下午二審宣判出爐，確定當選無效，李的議員資格因此消失，市議長也將改選。

根據地方立法機關組織準則第19條及台南市議會組織自治條例第15條規定，議長、副議長出缺時，由議會議決補選，但有議員指該規定未明訂多久時間內補選，屆時恐引發一番角力。

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  • 涉賄選案、目前停職中的南市議長李全教，今天下午二審宣判，確定當選無效。（資料照，記者蔡文居攝）

    涉賄選案、目前停職中的南市議長李全教，今天下午二審宣判，確定當選無效。（資料照，記者蔡文居攝）

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