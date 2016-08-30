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連勝文藉古巴分析台灣現況 徐永明：讓人看笑話

連勝文稍早曾表示，自己很擔心蔡政府會把台灣變成「亞洲的古巴」，不過徐永明反駁連說法，並表示：「連戰的18%沒砍，台灣離左派路線還很遠」（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-08-30  14:51

〔即時新聞／綜合報導〕連勝文稍早曾在臉書表示，自己很擔心蔡政府會把台灣變成「亞洲的古巴」，強調蔡英文那些帶有「社會主義左派訴求」的口號，在大選時可撼動人心，但在執政後卻完全行不通，更對此直言：「笨蛋，問題在經濟。」不過時代力量立委徐永明反駁連勝文說法，並表示：「連戰的18%沒砍、『黨職併公職』溢領退休金沒追回，台灣稱得上是左派經濟路線嗎？」

針對新政府滿意度下滑，徐永明認為新政府在當選那天就是支持度的最高點，往後逐步下滑是當然的，表現好也會逐步回升，但徐永明表示，國民黨人士看到新政府支持度下跌，就拿些「莫名其妙的理由」追打，此舉早已偏離民眾觀感，他更質疑：「連勝文真的知道自己在講什麼嗎？」

隨後徐永明則批評，連勝文以為拼湊「左派經濟」、「冷戰」、「古巴」或「財政」等字詞就能準確分析台灣經濟弊病，殊不知這只是讓人再次看笑話，而連勝文在市長選舉之後還有許多事情沒交代，例如連家在兩岸政商網絡所扮演的角色、連家與頂新魏家的關係等。

徐永明表示：「假如連勝文自認長年遊走兩岸，與這些兩岸政商權貴交好，就能稱得上是經濟專家，論斷台灣經濟現況，那未免也太自以為是了。」最後質疑連：「連戰的18%沒砍、『黨職併公職』溢領退休金沒追回，台灣稱得上是左派經濟路線嗎？」

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  • 連勝文強調，蔡英文那些帶有「社會主義左派訴求」的口號，在大選時可撼動人心，但在執政後卻完全行不通。（資料照，記者朱沛雄攝）

    連勝文強調，蔡英文那些帶有「社會主義左派訴求」的口號，在大選時可撼動人心，但在執政後卻完全行不通。（資料照，記者朱沛雄攝）

  • 徐永明臉書全文。（圖擷取自徐永明臉書粉絲專頁）

    徐永明臉書全文。（圖擷取自徐永明臉書粉絲專頁）

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