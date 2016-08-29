北市6成國中小校長想退休 傳因柯P推評核制？
2016-08-29 06:54
有媒體報導指出，台北市國中小校長出現退休潮，很可能是市長柯文哲推動評核制度所造成。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕昨天《親子天下》雜誌公布「2016年縣市教育力大調查」，連續3次奪冠的台北市退居第4名，受訪的國中小校長近6成萌生退休念頭，且今年就有22位校長退休。有媒體報導指出，之所以台北市國中小校長會有退休潮，很可能是市長柯文哲推動評核制度所造成。
據《聯合報》報導，柯文哲在競選市長時曾開出校長評鑑的政見，原定北市今年新學年要做「校長滿意度調查」，讓學校教職員與家長不記名填問卷，並擬送到考核委員會作為遴選校長的參考指標。後來這項政策卻被抗議而暫緩，但這個舉動很可能「傷透」部分校長的心，因此萌生退意。
北市教育局表示，可能是近來台灣軍公教年金改革、退休制度不穩，才會造成校長退休潮。且中國或台商學校延攬台灣校長任職，也可能是其中的原因。
報導也提到，一名小學校長表示，很多校長想退休是因大環境不好，校長要為校務經營負責，但很多事情不是校長能獨自決定，像是不適任教師的處置，其實是要由教評會審議，但校長卻得面對家長抗議。
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