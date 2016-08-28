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唐鳳概念版「亞洲矽谷」來了！

新政府「亞洲矽谷」計畫將出唐鳳概念版。（唐鳳資料照，圖擷取自唐鳳G+）

2016-08-28  09:03

〔即時新聞／綜合報導〕被蔡政府列為重要產業計畫之一的「亞洲矽谷」計畫，原本的計畫遭到新創圈打臉，認為脫不出傳統設點招商的舊思維，林全內閣出奇招，直接聘新創圈名人、網路奇才唐鳳入閣，受到矚目，而今，亞洲矽谷計畫將改變內容之後，捲土重來。

《上報》報導，新改版的亞洲矽谷計畫，將由新任政務委員唐鳳主導，而初定唐鳳版的亞洲矽谷概念為「IoT（物聯網）、桃園試點、鏈結亞洲、連接矽谷」；據解釋，示範地點依舊是桃園，「但不限桃園，全台灣各地有潛力的地方都可以成為聚落，連結成概念性產業、新型態經濟，然後立足台灣，與亞洲甚至是矽谷連結」。

據報導，唐鳳將成立一個溝通界面，來執行亞洲矽谷計劃。

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