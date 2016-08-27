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國道收費員資遣1人給840萬？ 王定宇打臉：數學不好！

民進黨立委王定宇在臉書上表示，網路上有謠言指控民進黨政府，表示國道收費員一人可以得到840多萬的補償，這不但是抹黑，而且是「數學不好」的抹黑。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2016-08-27  20:20

〔即時新聞／綜合報導〕日前新政府成功解決國道收費員爭議，不過網路上有謠言指控民進黨政府，表示國道收費員一人可以得到840多萬的補償，不過對此民進黨立委王定宇在臉書上表示，這不但是抹黑，而且是「數學不好」的抹黑。

這篇造謠文指出，國道收費員947人，馬政府給2.2億資遣，不滿意，蔡政府再給5.8億，叫圓滿解決，經過計算，一個一年一簽的約聘人員，平均可得840多萬的補償，幹了20幾年的軍人，退伍金才400出頭，勞保30年才不到200萬，這樣公平嗎？這樣叫圓滿？同學們您們的退休金有800萬嗎？這個政府一定要吵，才有糖吃，反正都是納稅的百姓來承擔。

而王定宇無奈指出，這是個非常簡單的計算，900人乘80萬是7.2億，不是乘800萬，抹黑者惡意加一個0，讓這個補償條件變得很誇張，王定宇表示，這個造謠目的是希望大家對解決馬政府爛問題的新政府不滿，現在，大家可以有憑有據的狠狠打臉了！

王定宇也強調，國道收費員事件本來就是國民黨政府與遠通的疏失，現在政府是承擔責任、保障人民的權利，「請批評者的數學加加油好嗎！」

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  • 王定宇無奈指出，這是個非常簡單的計算，900人乘80萬是7.2億，不是乘800萬，抹黑者惡意加一個0，讓這個補償條件變得很誇張。（圖擷自王定宇臉書）

    王定宇無奈指出，這是個非常簡單的計算，900人乘80萬是7.2億，不是乘800萬，抹黑者惡意加一個0，讓這個補償條件變得很誇張。（圖擷自王定宇臉書）

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