南韓基本工資明年達41K 勞團：台灣今年一定要漲
2016-08-27 09:27
〔即時新聞／綜合報導〕日前的基本工資審議委員會因資方團體集體缺席，導致基本工資談判破裂。勞動部將在9月初再次召開委員會，除呼籲資方代表出席之外，全國產業總工會秘書長戴國榮更強調，台灣的基本工資僅南韓一半，今年一定要漲。
根據《聯合報》報導，戴國榮表示，南韓的基本工資在明年將達到4萬1000元台幣，相較之下台灣為2萬零800元，僅僅只有南韓的一半。戴國榮憂心，除了無法留住人才之外，可能連移工都請不到。
另據《蘋果日報》報導，經濟部長李世光昨日與勞動部長郭芳煜和工商團體，就一例一休的問題進行討論。郭芳煜提到，以一例一休來落實週休二日的立場不變，但政府仍會努力與勞方溝通。他也呼籲資方在9月初的基本工資審議委員出席協商。
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