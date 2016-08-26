軍人節「快閃活動」喊卡？ 國防部不多做評論
2016-08-26 18:38
〔即時新聞／綜合報導〕退休軍公教將在軍人節上街大遊行，而軍方內部則傳出，國防部以提振軍人形象為由，指示各軍當天辦官兵「快閃」活動，被基層解讀有反制遊行之意。活動在今（26）日傳已緊急喊卡，國防部發言人陳中吉在記者會表示，「快閃」活動就是要保持神祕，他也無法多做評論。
綜合媒體報導，退休軍公教號召10萬人，將於9月3日軍人節當天舉辦大遊行，對於現役軍人當日能否利用休假參加，陳中吉說，國防部未曾下達任何禁止參加這項遊行的電話紀錄，但依憲法第9條與國防法第6條規定，現役軍人「不適宜、也不應該」參加這項遊行。
國防部今日下午特別召開記者會，說明國軍慶祝軍人節系列活動，9月1日揭開序幕至9月3日「軍人節」當天，軍方結合國內多家知名廠商，國軍官兵著軍服消費即享購物優惠。而對於引發爭議的「快閃」活動是否確定取消，國防部發言人陳中吉則表示不置可否。
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