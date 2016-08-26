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馬英九好忙！爬完玉山要參加萬人泳渡日月潭

2016-08-26  16:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕第34屆日月潭萬人泳渡嘉年華活動，9月4舉行，今年人數再創新高，有2萬718人，比去年多出327人，24日才單攻玉山的前總統馬英九，也將參加萬人泳渡日月潭，退休後以運動方式全台趴趴走。

今年第34年舉辦的日月潭萬人泳渡嘉年華活動，今年比去年提早時間舉辦，人數則再創新高，有2萬718人，其中外國選手944人，身心障礙泳士170名。

今年參加的選手中，最引人注目的莫過於本月24日才剛完成單攻玉山的前總統馬英九，他將與最後一批選手下水游3000公尺，南投縣長林明溱雖泳技不錯，原想陪馬英九一起泳渡日月潭，但擔心游不完，決定在岸邊加油，明年再與縣府主管組隊參加。

今年萬人泳渡的前一天，將辦日月潭公開水域泳游泳錦標賽和泳渡挑戰，90名選手選手要以捷式游500公尺競逐錦標賽獎牌，泳渡挑戰組則有820多人報名。主辦單位希望錦標賽爭取成為國際泳總世界公開水域游泳認可賽事。

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  • 第34屆 日月潭萬人泳渡嘉年華，由縣長林明溱（右4,著白襯衫者）宣布人數有20718人。（記者陳鳳麗攝）

    第34屆 日月潭萬人泳渡嘉年華，由縣長林明溱（右4,著白襯衫者）宣布人數有20718人。（記者陳鳳麗攝）

  • 縣長林明溱（左）頒發感謝狀給承辦的四季早泳會會長林登燦（右）。（記者陳鳳麗攝）

    縣長林明溱（左）頒發感謝狀給承辦的四季早泳會會長林登燦（右）。（記者陳鳳麗攝）

  • 萬人泳渡日月潭人數已破2萬下水時場面壯觀。（記者陳鳳麗攝）

    萬人泳渡日月潭人數已破2萬下水時場面壯觀。（記者陳鳳麗攝）

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