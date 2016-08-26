上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場

2016-08-26 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕行政院昨天宣布，年僅35歲的網路創業家唐鳳將擔任政務委員，她的跨性別身分、180的智商，8歲起自學電腦程式、16歲自創電腦公司，被視為天才傳奇人物。事實上唐鳳近幾年就嶄露頭角，教育界人士透露，去年反課綱爭議中，唐鳳曾在國家教育研究院會議上，1人舌戰所有委員，最後將發言紀錄逐字稿對外公開，理性和高EQ讓人印象深刻。

本報報導，唐鳳從小就是天才兒童，5歲能閱讀各國經典書籍，小一解出聯立方程式，小二用自己手繪的電腦鍵盤與螢幕，模擬各種按鍵與反應。她的父母過去都是媒體人，母親李雅卿曾表示，唐鳳早在幼稚園時，即因心智年齡超越同輩，和同學格格不入。也曾因為在廁所被同學毆打，想帶刀上學；小二時還曾遭資優班同學圍毆，不斷抗拒上學，甚至有輕生念頭。因此李雅卿決定辭職，讓孩子在家自學。

《風傳媒》報導，開明的父母幫助唐鳳活出自我，11年前唐鳳選擇從「他」變成「她」，他們雖驚訝，但堅定地支持孩子。父親唐明華也為唐鳳感到驕傲，說唐鳳是台灣這塊土地培養出來的，從沒到國外留學。

報導提到，前國教院副院長、台東大學特殊教育系教授曾世杰透露，對唐鳳的糾錯能力印象深刻，因教育部國語辭典條目缺漏多，國教院受託舉辦「啄木鳥競賽」，結果唐鳳的團隊在1、2週內就糾出4000多筆錯誤，佔整個比賽糾錯的8成。

曾世杰說，之前的課綱微調爭議中，國教院會議透明度受到質疑，當時邀唐鳳參與課程發展會，希望借重他資訊公開的經驗，讓大眾瞭解課發會。結果唐鳳第一次出席會議，就一邊發言、一邊打字，且一人舌戰群雄，說服所有委員，會議結束當晚，所有委員都收到80多頁的逐字紀錄。曾世杰希望以唐鳳資訊公開的經驗，讓政府與民間溝通更為順暢，助台灣往前走。

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