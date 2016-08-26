我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售

義大利李奧納多飛機製造公司生產的M-346高級教練機。（美聯社）

2016-08-26 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上台後確認「國機國造」的政策方向，原先要向義大利李奧納多飛機製造公司購買高級教練機的大訂單生變。媒體報導，義商奮力一搏大降價，原本66架要價600多億元，一口氣降到504億元。

本報報導，政黨輪替前，空軍幾乎已敲定以台幣691億元，向義大利李奧納多飛機製造公司購買M-346高級教練機66架，新政府上台後確認「國機國造」的政策方向，訂單生變。義方為重啟訂單，開放萊切加拉蒂納（Lecce-Galatina）空軍基地讓台灣媒體採訪。如今又傳出大降價。

《時報周刊》報導，義方與我空軍接觸長達12年，關係良好，但在「國機國造」政策方向確立後，軍方便沒有義方聯絡。報導指出，義方對漢翔與空軍並無怨言，且能了解「國機國造」的政策，但希望有與IDF精簡版高機案競爭的機會，因此降價求售。