〈北部〉濕地公園傷石虎棲地 卓蘭公所修正

2019-01-25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕斥資八千萬元的苗栗縣卓蘭鎮大安溪濕地公園工程，被保育人士質疑破壞石虎棲地，引廣大爭議，監委王幼玲、王美玉、陳師孟昨天下鄉苗栗縣巡察關切，也認為苗栗縣是石虎重要棲地，公部門應以此案為借鏡，於爾後推展工程建設，更應具生態敏感度，並充分溝通，以避免爭議。

部分設施取消 增加緩衝綠帶

卓蘭鎮公所表示，經停工與保育團體討論檢討，原規劃光電農棚區、親子遊憩區等設施取消，增加緩衝綠帶、生態阻隔溝，維持原土堤並保留原始區，降低人為開發，並於爾後開發工程前，執行生態調查。

大安溪濕地公園，為卓蘭鎮公所透過前瞻計畫，獲水利署八千萬元補助，在一四○縣道旁、大安溪及老庄溪匯流口附近，規畫石虎造型生態濕地水池林蔭環線步道、草坪廣場及光電農棚區等，希望打造為生態、休憩觀光兼具的新景區。

保育人士認為，「天然原始就是友善石虎的方式」，工程挖掉原本生態豐富的濕地，尤其水泥建構的石虎造型的水池格外諷刺，批評工程是花八千萬元剷除石虎棲地，經網路串連，引起廣大負評；水利署與縣府也要求鎮公所先停工，參酌保育團體意見改善，再行復工。

監委關切保育 盼以此為借鏡

王幼玲等三名監委昨天下鄉巡察也關切此案，聽取縣府、鎮公所進行的縣內石虎分佈、數量、路殺、保育作為及濕地公園計畫相關簡報。

王幼玲表示，依簡報石虎於縣內生存狀態，有極高的保護必要，雖濕地公園的面積，依法規未達環評必要，但也可進行生態調查等作業，難道公部門沒有敏感到「苗栗是石虎的重要棲地嗎？」她認為，此事件不僅是卓蘭鎮公所，甚至包括苗栗縣政府所屬各機關，都有可能會遇上，應以此案為借鏡。王美玉也認為「溝通不足」造成事件爭議，尤其此類「生態保育」工程更應重視。

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