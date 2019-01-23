〈南部〉去年就業增萬人 屏縣失業率創12年新低

2019-01-23

〔記者侯承旭／屏東報導〕行政院主計總處昨天公布全台就業及失業調查，屏東縣去年就業人口逾四十二萬人，比前年增加一萬人。

去年失業率3.7% 就業人口42.3萬人

根據主計總處的數據，去年屏東縣的失業率百分之三點七，比前年百分之三點九略降，創下十二年來新低。

屏東男性去年的失業率下降至百分之三點一，連續兩年改善，但女性去年的失業率則微升至百分之四點六，已連續三年惡化。

屏東縣失業率最高的是二零零九年達百分之五點八，當時適逢全球金融海嘯，全縣失業人口達二點三萬人。

去年屏東縣的就業人口達四十二點三萬人、比前年增加一萬人，去年失業人口為一點六萬人、比前年減少一千人。若以半年區分，去年上半年就業人口四十二萬人，下半年增至四十二點六萬人。

勞動參與率去年首破六成 高於全國平均值

值得注意的是，過去屏東縣的勞動參與率都偏低，但近四年已經逐漸攀升，至去年首度突破百分之六十，高於全國平均值，且男性、女性都上揚，顯示有越來越多人願意投入勞動市場。

屏東縣勞工處長林德輝指出，縣府近幾年招商逐漸看到成果，加上屏東農業與農產加工持續暢旺，廠商普遍反映缺工，不論是加工區、農科園區甚至一般製造業，都面臨人力不足、超時加班的問題，預計農曆年後，會舉辦大型就業媒合，滿足廠商與勞工的轉職需求。

林德輝透露，因應缺工問題，縣府近期將推出鼓勵青年返鄉方案，除了租稅優惠，還包括補貼薪資措施，逐步提高屏東的薪資水準。

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