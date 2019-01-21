〈北部〉小學生無校可讀 新豐松林、山崎怪象

2019-01-21

〔記者黃美珠／新豐報導〕新竹縣新豐鄉山崎、松林地區可能會出現流浪小學生？

三處私辦市地重劃未留校地

無黨籍縣議員何智達說，松林國小周邊至少有三個已完成的私辦市地重劃，都沒有預留國中、小校地，導致原就總量管制中的該校新生入學窄門更窄，去年就轉介數十名小一生給附近山崎國小，造成山崎國小也開始被總量管制。

何智達呼籲縣府未來應該用公辦區段徵收取代私辦市地重劃，否則寸土寸金下問題惡化，不僅小學生，國中生也會無校可唸。

縣府地政、產發處表示，私辦的市地重劃， 都在山崎都市計畫區外，以致當初是以取得開發許可的方式進行，並未納入都計通盤檢討內評估重劃後會新增的人口數及其影響。

松林國小12年來都超額增班

縣府教育處表示，松林國小原僅四十八班，十二年來年年總量管制卻也年年超額增班，本學年度轉介兩班、五十八名新生到山崎國小，仍達五十五班的規模。

山崎國小教室也都使用飽和

兩校目前教室都使用飽和，普通教室不足，都拆專科教室因應。今年九月預估戶籍在松林國小學區內的新生仍多了三個班的學生需要轉介就讀。

何智達說，土地開發業者所啟動的市地重劃，每個面積都不到十公頃，但是文中、文小的預定地少則二公頃，多的要到二點五公頃。在寸土寸金之下，很難期待業者願意保留學校用地，這問題再不解決，六年後當地的忠孝國中恐要跟進實施總量管制。

議員促多辦區段徵收少重劃

何智達說，業者所規劃的聯外道路路幅，含水溝在內，也只有八到十公尺寬，引發民怨；而區段徵收開發面積大，又可為公庫添財源，希望縣府未來多用區段徵收，少核准市地重劃。

縣府建議透過通盤檢討解套

縣府表示，雖然區段徵收有上述好處，但涉及執行人力。不過，山崎都市計畫已到可以通盤檢討的時候，新豐鄉公所可藉由通盤檢討，把農業區變更為文教用地以儘速解套。

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