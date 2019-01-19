〈中部〉《台中》彩虹線、捷運藍線替代性高 國發會退回山手線

2019-01-19

〔記者黃鐘山、鄭瑋奇、吳佳穎／綜合報導〕交通部長林佳龍十八日表示，大台中山手線計畫已被國發會退回，市府若沒新提案就走不下去。市府交通局長葉昭甫回應，待收到中央正式審查意見公文後，市府會儘速針對相關審查意見進行補充與回覆。

強調非退案 待補正資料後再審查

國發會昨函覆「大台中山海環線計畫（山手線）」，指該計畫對於財務分擔及工程單價造價等未充分說明，且擬新建的「彩虹線」與台中捷運藍線替代性高，建議台中市府應盤點整體交通規劃，再做討論，並認為「海線全數高架化方案」的必要性應進一步評估。官員強調「這不是退案」，將在交通部、台中市府補正資料後，再行審查。

大台中山手線計畫，包括「海線鐵路（大甲—追分）」雙軌高架化、「山線鐵路」高架化由大慶延伸烏日、新建的「上環彩虹線（大甲—后里）」擬東西向串聯山海線鐵路、「下環微笑線（成功—追分）」雙軌化，串連台中市十五個行政區。

林佳龍：市府若沒新提案就走不下去

市長盧秀燕前天參加行政院會，再度要求山手線由中央全額出資。交通部長林佳龍昨受訪表示，任何國家重要建設都有其程序，國發會已退回交通部先報院審查方案，盧市長必須重新提案送審，並呼籲盧市長要把握時間，因為前瞻基礎建設預算是競爭型，且會滾動式檢討，若沒有新提案就走不下去。

交通部：補充或重提視政院回覆意見

交通部說，目前國發會針對可行性研究及各單位意見進行審議後回覆行政院，交通部尚未收到行政院正式公文，後續程序是要請地方政府補充意見或重新提案，要看行政院回覆的意見。

葉昭甫指出，大台中山海環線計畫，二○一七年就已納入行政院前瞻基礎建設計畫，經交通部二○一八年六月十二日審查通過，並於同年十一月九日轉陳行政院審議，目前由行政院審議中。

交通局：收到正式公文儘速補充回覆

葉昭甫強調，市府會在收到行政院及交通部正式審查意見公文後，儘速針對相關審查意見進行補充與回覆，也希望中央考量地方財政負擔，比照「台中都會區鐵路高架捷運化」，全額補助經費；同時希望行政院能一次核定山海環線整體規劃，分年分階段編列補助經費，並由交通部鐵道局儘速啟動綜合規劃作業，以推動大台中的繁榮發展。

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