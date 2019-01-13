〈北部〉立委選區變更遭分二 竹北傻眼

2019-01-13

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕中央選委會前天發布第十屆立委選舉選區變更公告，新竹縣應選席次增為兩席，選區劃分則將竹北市一分為二，與新竹縣選委會原先提出的建議方案不同。

由於新竹縣過去歷次立委選舉的選區劃分，從未有過將特定鄉鎮市分為兩區的前例，不少地方人士得知大為傻眼，直呼「竹北市西區選一個立委，東區選另外一個，這也太奇怪了吧！」紛紛揣測這對哪個政黨或派系較有利。

竹縣原規劃兩選區 人口比例懸殊

兼任新竹縣選委會總幹事的縣府民政處長吳聲祺說，去年縣選委會依照地理環境、人口、面積、行政區域、都市化程度等整合地方意見後，提出選區劃分建議案，把竹北市、新豐鄉、湖口鄉劃分為第一選區；竹東鎮等其他十個鄉鎮劃為第二選區。

但中選會公告的新竹縣選區劃分方式卻是第一選區為新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉及竹北市尚義、崇義、大義、大眉、新港、白地、麻園、聯興、新庄、溪州、新國、新社等里；第二選區為竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉及竹北市其他十九里。

中選會考量人口 林為洲表示尊重

國民黨籍新竹縣現任立委林為洲說，據他了解，中選會認為新竹縣原先提出的方案，第一選區人口數約三十一萬人、第二選區約二十一萬人，比例相當懸殊，所以把人口數最多的竹北市一分為二，再搭配調整鄰近鄉鎮來平衡兩個選區，這雖然讓地方驚訝，但也只能尊重。

林為洲說，他目前戶籍在第二選區，但老家在第一選區，對他來說兩區都可以，國民黨之後徵詢其他同志參選，他會持開放態度輔導與支持新手。

綠營整合地方意見 供選對會參考

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢說，立委提名將配合黨中央的作業程序，等初選作業公告後再說；民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德則說，會整合地方意見後提供給黨中央的選舉對策委員會參考。

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