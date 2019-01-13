〈中部〉林內邀賞花看松 日本舞踊添風情

2019-01-13

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣林內鄉公所昨舉辦「花漾林內漫步松林間」活動，邀請紫流舞踊師範紫翔涼子、紫翔翔芬演出日本舞踊，波斯菊、羅漢松、落羽松與日本舞者營造浪漫異國風情，讓遊客大呼不虛此行。

迎接春節 公所辦活動行銷農產

林內鄉公所迎接春節觀光，今年與三星路、農田水利文物館旁農家合作，種植五、六公頃波斯菊花海，因氣候暖熱，已開始綻放，公所昨起舉辦為期二天活動，與民眾一起欣賞落羽松、羅漢松大道、花海，迎接豬年到來。

林內鄉長張維崢表示，林內鄉三星路的行道樹羅漢松大道、農田水利文物陳列館園區內落羽松林及新完成的三號水門人行步道，可欣賞濁水溪河濱風光，往東眺望玉山群峰，往西則有林內獨有的黃昏美景，是民眾休憩的好去處。

兩位紫流舞踊師全身和服演出日本舞踊，為活動帶來高潮，優雅身段讓民眾以為置身在日本小鎮，二位舞者演出後還前往盛開的花海自拍，與民眾合照，稱讚林內真是好山好水。

活動也結合林內在地農特產品展售，張維崢表示，「遊在地更要吃在地、吃當令」，會場周邊小農販售農特產品，當令的農特產品價廉物美，保證讓遊客不虛此行，波斯菊花海將持續到農曆春節，歡迎民眾造訪。

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活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/