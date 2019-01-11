〈北部〉嚴防豬瘟 花蓮「道具模擬」演習

2019-01-11

〔記者花孟璟、張存薇／綜合報導〕非洲豬瘟疫情在中國延燒，花蓮縣府農業處昨天在玉里鎮舉辦豬瘟防疫演習，台東縣與花蓮縣達成共識聯合防疫，萬一爆發疫情，將在花蓮北側、台東南側設檢疫站。

未進豬場 豬農指還是有幫助

花蓮縣昨天演練養豬場飼主到中國參觀回國後帶入病毒，致豬隻感染非洲豬瘟，全場豬隻予以撲殺的整個流程，惟以「道具模擬」方式進行，並未實際進入豬場。豬農表示，演練還是有幫助，至少「心中有個底」。

花蓮縣養豬協會理事長陳志忠說，由於政府有提供補助，花蓮各廚餘養豬的豬場目前都願意配合轉用飼料，「希望愈快愈好」，不用十天準備期「二至三天就可以」，就怕豬吃廚餘罹病。

非洲豬瘟防疫演習在玉里鎮南通土資廠舉辦，模擬玉里鎮某養豬場飼養約五百八十頭豬，飼主到中國參加展覽、還到種豬場參觀，回國後沒有特別消毒或隔離，直接進養豬場工作，發生場內豬隻不明原因死亡。

現場搭塑膠棚模擬豬場、「道具豬」用麻袋喬裝，豬場主人發現小豬大量死亡後通報鎮公所獸醫到場，發現豬隻死亡症狀與國內豬病不同，轉報花蓮縣動物防疫所派員前往疫情調查，採取檢體送台北家衛所檢驗，確認是非洲豬瘟，並依規定全場撲殺；現場也模擬「異常地點發現棄置死豬」的處理流程。

縣府農業處表示，花蓮縣目前飼養豬隻七點一萬頭，有十五場仍用廚餘養豬，數量共一點一萬頭，目前縣府配合農委會辦理廚餘養豬戶轉用飼料差額補貼，每頭補助二千二百元，另有合法養豬場的自願性退場補助。

花東聯合防疫 加強港口查緝

台東縣長饒慶鈴說，除輔導廚餘養豬戶改用飼料或離牧，也與海巡單位加強港口查緝，並與花蓮縣達成共識聯合防疫，萬一爆發疫情，將在花蓮北側、台東南側設檢疫站，與海巡署東部分署聯合加強港口海上查緝，防止船隻夾帶非法豬肉，守護海岸線。

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