〈北部〉花蓮震災「安心宅」抽籤 一年完工

2019-01-11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮二○六震後將滿一週年，由四十三戶受災戶決定異地重建的「希望工程安心住宅」，自去年四月廿六日動土後，因申請耐震標章而延宕，花蓮縣政府昨協助安排重建戶房屋位址抽籤，完成後即可趕在農曆年前動工，預計一年完工。

縣府震後協助災民興建永久屋，八百多坪基地面積自去年動土後，至今仍是一片荒土，僅四周圍起綠色鐵幕，原力拚要以最快速度趕在一年內完工，卻因申請防震標章及坪數規劃等因素，導致工程停擺。

43受災戶決定異地重建

永久屋規格經住戶與營造商達成設計共識後，總計規劃出四十四間房，每房坪數共分十五坪、廿三坪、卅坪及四十坪等大小，縣府昨舉行「希望工程安心住宅重建戶房屋位址抽籤」，由住戶依坪數需求，進行一至五樓的房屋位址抽籤。

將趕在農曆年前動工

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，花蓮地震導致三棟大樓倒塌，其中共有四十三戶受災戶選擇異地重建，其中一戶因坪數較大，經協調後，改以相同規格，設計為二間住宅，起造人為住戶本身，委託建築師及營造商設計興建，自動土後的數月期間，依四種坪數敲定規劃細節並等待申請耐震標章，昨經房屋位址抽籤後，就能辦理建造變更設計，預計一月底動工，一年內完工。

「盼望房子蓋起來！」安心住宅主委之一的張宜婕說，原是雲門翠堤大樓四樓住戶，坪數十七坪，選擇異地重建後，自補差額將坪數增為廿三坪，這段時間各住戶心情皆不同，努力過生活也相互支持，如今耐震標章已成功申請，將期待房子蓋起來，繼續往前走。

「希望工程安心住宅」選址花蓮新城鄉北埔火車站北側、民有路旁，基地面積約八百八十四坪，依計畫建造地上五層、合計二棟的集合住宅，並規劃出十五坪的房屋六間、廿三坪十九間、卅坪九間及四十坪十間等大小；建物重建經費部分，由花蓮縣善款管理委員會暫定匡列七億元善款，用於土地購買、災民建物興建及補償金發放，其中永久屋的建物部分，則將採實報實銷，均以每坪十一萬元編列。

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