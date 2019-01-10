〈中部〉《台中》諾魯總統賞花博 首位到訪元首

2019-01-10

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博熱潮不間斷，入園人數已逾三百萬人次，台灣邦交國諾魯共和國總統瓦卡（H.E. Baron Divavesi Waqa）賢伉儷等人來台參訪，九日造訪台中花博，市長盧秀燕陪同參觀機械花「聆聽花開的聲音」及「發現館」，感受發現館營造出海口的溫暖濕意及雪霸山林的冷冽氛圍，瓦卡大讚花博令人驚豔。

瓦卡是台中花博開園後，首位來訪的外國國家元首，包括市長盧秀燕、副市長令狐榮達、外交部禮賓處處長鄭榮俊等人也到場共襄盛舉。眾人先參觀「聆聽花開的聲音」機械花演奏，隨後合照，盧秀燕以英語與瓦卡簡單寒暄，祝福他遲來的生日祝福。盧秀燕說，歡迎瓦卡總統到台中，由於他前幾天生日，也祝他生日快樂，由於花博展至今年四月二十四日止，目前是台中最漂亮景點，歡迎他們來台中參觀。

瓦卡一行人先至后里馬場園區參觀，隨後至森林園區遊逛，並參觀發現館，由導覽人員介紹館內展覽，瓦卡全程專注聆賞，大讚花博成功，令人驚豔。盧秀燕代表台中市府致贈台灣紅彩繪陶瓶、湖心亭漆藝盒、山櫻花漆盤給瓦卡伉儷，另準備花博餅伴手禮給隨行人員，品嚐台中糕餅美食。

從今年元旦起台中市民免門票參觀花博，遊園人數踴躍，其中以后里森林園區遊客人數最多，台中市府指出，今年一月一日至八日，台中花博三個園區入園總人數約三十餘萬人次。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/