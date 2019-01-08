〈中部〉暖冬梅花分段開 南投縣九份二山花況佳

2019-01-08

〔記者佟振國／南投報導〕各地賞梅季已展開，南投縣國姓鄉九份二山梅花受暖冬影響，分兩階段開花，首波綻放的梅花已凋謝，目前第七號觀景台的大片梅園已開了七、八成，由於最近水氣不足，農民估計花期可能會縮短，遊客要賞花得把握最近一週上山，否則要賞梅就要再等一年了。

梅農：估計花期可能縮短 賞梅盡早

國姓鄉九份二山海拔約一千公尺，早期青梅產業興盛，但二、三十年前青梅外銷市場萎縮，梅園也近乎荒廢，直到近幾年當地梅花盛開美景受遊客青睞，九份二山七號觀景台七號梅莊周邊，也從秘境變成南投冬季除了信義、仁愛之外的重要賞梅景點。

今年的梅花開放情況受天氣影響而有改變，農民表示，入冬氣候偏暖又少雨，打亂梅花花期，去年耶誕節至今年元旦先開了第一批，目前都已凋謝，元旦連假有一波低溫與降雨，第二階段的梅花也開了七、八成，但花況遠不及一次盛開的壯觀與美麗，尤其最近水氣不足，花期也可能縮短，遊客要賞梅得在這一、二週內上山。

九份二山路窄 可改走南港村長石巷

由於九份二山聯外道路狹窄，會車不易，公所建議賞梅車輛從南港村的長石巷進入，經石門觀景台、堰塞湖至七號梅莊，再由龍南路經大崩壁至傾斜屋下山，避免塞車。

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