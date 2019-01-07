〈南部〉高雄燈會取名「金銀河」 被酸爆「超聳」

2019-01-07

〔記者王榮祥、洪臣宏／高雄報導〕高雄燈會取名「金銀河」遭網友酸爆，高市觀光局長潘恆旭昨表示，主要是因邀請霹靂布袋戲明星代言，遂引用金光閃閃概念，他同時闡述燈會主軸，天上銀河、地上愛河、火樹銀花、金光閃閃，所以取名金銀河。

韓國瑜：隱喻高雄發大財

市長韓國瑜昨天也說，尊重觀光局創意，這也隱喻高雄發大財，如果大家都喜歡金銀河，何樂而不為？

潘恆旭同時透露，除邀請霹靂布袋戲代言，屆時可能安排高雄市長韓國瑜cosplay素還真。

原訂今年在高雄港二到十號碼頭棧庫群舉辦的高雄燈會，因配合高雄市長韓國瑜發展愛河觀光產業鏈，決定移回愛河周遭舉行，並取名為「金銀河」，消息一出卻引發網友議論。

許多網友聽過這三個字後直言傻眼，批評「中華民國美學」、「我還金包銀咧」、「所以愛河以後叫金銀河？」「超級聳的啦」、「一定會有五百萬人參加」；PTT上更是砲聲隆隆，「非常符合九二共市」、「高雄人就四愛華國美學」、「原來高雄又老又窮才是主政策」、「老人活動中心年終尾牙廣告嗎」。

觀光局：配合霹靂布袋戲金光閃閃

潘恆旭說明，主要是因邀請霹靂布袋戲明星代言，遂有金光閃閃概念，他同時闡述燈會意象為天上銀河、地上愛河、火樹銀花、金光閃閃，其中的「金」也是「真」的台語，盼透過燈會呈現復古與科技的完美相遇，同時隱喻高雄發大財。

潘恆旭昨也發表城市觀光攬客策略，主打「以愛河為名的愛情之都」、「以壽山為名的樂活城市」，鎖定有錢有閒的退休族，成為週一到週五、高雄人進得來的首要目標客層。

他同時強調，對於年輕族群也很看重，二月份愛河燈會代言人是霹靂布袋戲明星素還真與歌手安心亞，今年還會邀請「重量級年輕偶像」當觀光大使 ，敬請各界期待。

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