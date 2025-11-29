齊柏林衛星成功入軌 展開守護台灣與世界任務

齊柏林衛星脫離火箭，正式入軌（途中圓圈處）。（圖取自太空中心直播）

從看見台灣到看見世界！我國自製光學遙測星系「福爾摩沙衛星八號」，首顆「齊柏林衛星（FS-8A）」作為起點，今（29日）凌晨2點多搭乘美國火箭順利升空，歷經140分鐘飛行，抵達離地表561公里的地球軌道，並正式被推出，即將連線、調整姿態，後續執行取像工作，要透過宇宙視角的衛星影像，展開守護台灣與世界的任務。

齊柏林衛星搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，今凌晨2點44分從美國加州范登堡太空軍基地發射升空，並經140分鐘飛行後抵達561公里高處，在5點4分被推出，正式進入地球的太陽同步軌道，執行繞行地球、光學取像作業。

國家太空中心（TASA）主任吳宗信表示，衛星發射行程中間多次延期，如今總算順利升空，而福八是台灣首次自製的遙測衛星星系，包含光學、機械、電機、電腦、飛行控制、次系統等軟硬體，皆為國產，代表台灣衛星研製技術提升。

福八星系從今年起逐年發射1顆衛星，預計2031年全星系佈建完成，福八計畫2019年起，歷經3任計畫主持人接力。

吳宗信指出，齊柏林衛星是福八第一顆起點，是眾人努力心血結晶，大家都盼其趕快升空，執行任務，未來福八星系建立（包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米），可替台灣達成具有高解析度、每天多次取像，同時具備全球覆蓋對地觀測系統，未來這些衛星影像，可提供劇烈天氣變化之下的防救災，以及國土規劃使用，甚至在面臨可能的國安威脅時守護國土安全。

總統賴清德表示，福八星系將構成緊密的對地觀測網絡，守護國家安全並提升人民福祉，未來政府會持續跟產學研界攜手合作，大力發展太空產業，讓台灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色。

國科會主委吳誠文則到TASA衛星操控中心視察發射及衛星聯繫情形，並指出，齊柏林衛星代表台灣進軍太空產業，產業界能累積寶貴的技術能量與飛行履歷，未來衛星影像的多元應用與加值服務，也拓展新商機。

福衛八號首顆衛星FS-8A，被命名為「齊柏林衛星」。（國家太空中心提供）

TASA主任吳宗信表示，感謝台灣產官學研界及太空中心同仁的共同努力，為台灣的太空發展踏出重要的一步。（國家太空中心提供）

總統賴清德透過影片表示，齊柏林衛星將齊導的精神延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界。（國科會提供）

國科會主委吳誠文表示，齊柏林衛星將鍛鍊台灣進入太空產業的實戰能力。（國科會提供）

