〈北部〉林智堅公布民調40.6％ 領先對手

2018-11-03

〔記者王駿杰／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人林智堅競選總部，昨天公布最新民調結果表示，林智堅以四十．六％持續領先許明財十七．一％與謝文進十四．五％，林智堅競選辦公室主任黃任瑋表示，將穩扎穩打，以不攻擊、不抹黑、不造謠、只要政見牛肉等「三不一要」維持「快樂選舉」步調。

黃任瑋說，民調顯示，林智堅領先第二名許明財差距達二十三．五個百分點，且三個行政區領先態勢穩定，候選人名次差距也沒有變化。此外，林智堅的施政滿意度維持近七成水準，顯示力推建設，獲選民青睞。

對此，國民黨新竹市長候選人許明財競選總部說，許明財內部民調數據顯示，許明財三十二％、林智堅三十五％、謝文進十五％；無黨籍新竹市長候選人謝文進競選總部表示，林智堅競選總部刻意操弄民調，持續以民調作為放話的工具，早就失去公信力。

謝文進陣營：操弄民調 失公信

謝文進競選總部表示，民意如流水，過度操弄政治情緒與拉抬聲勢，不會是民眾所樂見，民進黨慣用的奧步伎倆，也會被民眾拆穿。

許明財陣營：爭取年輕人認同

許明財競選總部表示，許明財內部民調數據與林智堅公布的數據有相當大落差，將持續針對弱項補強，如爭取年輕人認同、加強香山地區家戶拜訪等。

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