〈中部〉南投最會賺測速照相桿 10個月5700件

2018-11-03

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣超速違規拍最多的，是草屯鎮中正路富功國小旁的固定式測速照相桿，今年一到十月已拍到五千七百件違規超速，警方表示，該路段因有三所學校，限速五十公里，由於該條路其他路段速限多為六十或七十公里，很多人會忽略開到該路段須降速而被拍照開罰。

位在草屯富功國小旁陸橋下

南投縣警方在縣內重要、且常出車禍的道路設固定式測速照相桿，很多人以為國六東草屯交流道聯絡道永安路是進帳最多的一支，殊不知最會賺的是草屯鎮市區中正路富功國小旁的測速照相桿。警方透露，這支測速照相桿，今年一月到十月就拍到五千七百件違規超速。

附近有三所學校 限速50公里

這支位在草屯鎮富功國小旁的測速照相桿，位置正好在人行陸橋下，很多駕駛人不會注意到它的存在，而該路段速限僅五十公里，超過六十一公里就會拍，很多人被拍得渾然未覺，等接到罰單才哀嚎「原來那裡有測速照相桿！」、「忘了那路段限速才五十公里！」。

南投縣警方表示，該固定式測速相桿設置位置並沒有特別隱密，駕駛人會被超速被拍，有幾個原因，一是因為中正路很長，其他路段速限多為七十或六十公里，但富功國小路段，因有富功國小、南開科大、旭光高中三所學校，且該路段常發生車禍，因此速限維持五十公里，很多人沒有注意該路段降速限而一樣開時速六、七十公里。

另外因該測速照相桿設置地點，前方前三百公尺內就有五個紅綠燈，號誌連貫，駕駛人常怕開到一半變紅燈，於是加速通過就被拍了。

據了解，拍到超速違規件數的前兩名固定式超速照相桿都在草屯鎮，中正路富國小旁高居第一，第二名就是國六東草屯交流道聯絡道永安路，今年一到十月約有五千件超速違規。