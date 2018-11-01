〈南部〉高雄海音中心淪借廁所？ 藍營候選人遭噓爆

2018-11-01

〔記者葛祐豪、洪定宏、王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市議員候選人邱于軒上談話性節目，批評海洋文化及流行音樂中心（簡稱海音中心）只會淪為借廁所場地，就算有演唱會，民眾也消費不起，結果該節目臉書遭網友噓爆。

邱于軒道歉 強調沒有詆毀高雄

邱于軒昨天在臉書澄清及道歉，她強調，「我談的是使用率低的問題，我並沒有詆毀高雄的意思」，對於轉述阿嬤的「玩笑話」，造成對設計者的不禮貌，「我誠摯道歉」，「但不要攻擊到我的家人及父親」。

邱于軒上談話性節目時說，海音中心今年開始啟用，高雄人平均薪資三萬元，張學友演唱會一張票四八○○元、兩個人要九六○○元，就算余天演唱會也要一五○○元、兩人結伴要三○○○元，是月薪十分之一，「多少高雄人願意花月薪十分之一，去海音中心聽歌看表演？」

邱于軒又說，海音中心周圍什麼都沒有，只有草地及公園，高雄夏天又熱得要死，「民眾躲進去可能要被收門票，你進去頂多只是借廁所吧。」而且每天有那麼多演唱會、節目，「高雄市民有這麼多財力去消費嗎？」

該節目字幕上，也打出「砸大錢蓋很漂亮的音樂中心，高雄民眾只會進去借廁所」，許多網友認為根本是在詆毀高雄人。

事實上，高雄海洋文化及流行音樂中心主體建築今年底才會全部完工，暫定明年底才會營運。邱于軒所說的「海音中心今年開始啟用」是誤解，指的應該是旁邊已完工的六間小型展演空間。

網友揶揄說：「目前還在施工，圍籬還圍起來，妳怎麼能進去借廁所？」

網友︰身為高雄人看了很不舒服

對於邱批評高雄人沒錢參與藝文活動，網友更一面倒狂酸說：「高雄人沒錢買票看演唱會？要不要乾脆說高雄人三餐都吃香蕉皮好了」、「明年底才啟用的建設下這樣的標題，身為高雄人看了真的很不舒服，照這位女士所說，這裡的人民都不配接觸藝文活動就是了？」

許立明︰講這的應該不是高雄人

高雄市長許立明昨專程視察海音中心工程進度，確認工程沒偷跑、目前還在施工，今年底才會全部完工，現階段不可能出借廁所，講海音中心只剩出借廁所功能的，應該不是高雄人。

至於邱于軒批評海音中心周圍什麼都沒有，只有草地及公園，無法連成觀光廊帶，高市府強調，海音中心周邊就有最夯的駁二藝術特區，離漢神百貨商圈也很近，「這位候選人是住在高雄嗎？」

  • 國民黨高雄市議員候選人邱于軒批評海洋文化及流行音樂中心只會淪為借廁所場地，遭網友噓爆。圖為海音中心。 （資料照，記者張忠義攝）

    國民黨高雄市議員候選人邱于軒批評海洋文化及流行音樂中心只會淪為借廁所場地，遭網友噓爆。圖為海音中心。 （資料照，記者張忠義攝）