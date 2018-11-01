〈南部〉高雄海音中心淪借廁所？ 藍營候選人遭噓爆

2018-11-01

〔記者葛祐豪、洪定宏、王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市議員候選人邱于軒上談話性節目，批評海洋文化及流行音樂中心（簡稱海音中心）只會淪為借廁所場地，就算有演唱會，民眾也消費不起，結果該節目臉書遭網友噓爆。

邱于軒道歉 強調沒有詆毀高雄

邱于軒昨天在臉書澄清及道歉，她強調，「我談的是使用率低的問題，我並沒有詆毀高雄的意思」，對於轉述阿嬤的「玩笑話」，造成對設計者的不禮貌，「我誠摯道歉」，「但不要攻擊到我的家人及父親」。

邱于軒上談話性節目時說，海音中心今年開始啟用，高雄人平均薪資三萬元，張學友演唱會一張票四八○○元、兩個人要九六○○元，就算余天演唱會也要一五○○元、兩人結伴要三○○○元，是月薪十分之一，「多少高雄人願意花月薪十分之一，去海音中心聽歌看表演？」

邱于軒又說，海音中心周圍什麼都沒有，只有草地及公園，高雄夏天又熱得要死，「民眾躲進去可能要被收門票，你進去頂多只是借廁所吧。」而且每天有那麼多演唱會、節目，「高雄市民有這麼多財力去消費嗎？」

該節目字幕上，也打出「砸大錢蓋很漂亮的音樂中心，高雄民眾只會進去借廁所」，許多網友認為根本是在詆毀高雄人。

事實上，高雄海洋文化及流行音樂中心主體建築今年底才會全部完工，暫定明年底才會營運。邱于軒所說的「海音中心今年開始啟用」是誤解，指的應該是旁邊已完工的六間小型展演空間。

網友揶揄說：「目前還在施工，圍籬還圍起來，妳怎麼能進去借廁所？」

網友︰身為高雄人看了很不舒服

對於邱批評高雄人沒錢參與藝文活動，網友更一面倒狂酸說：「高雄人沒錢買票看演唱會？要不要乾脆說高雄人三餐都吃香蕉皮好了」、「明年底才啟用的建設下這樣的標題，身為高雄人看了真的很不舒服，照這位女士所說，這裡的人民都不配接觸藝文活動就是了？」

許立明︰講這的應該不是高雄人

高雄市長許立明昨專程視察海音中心工程進度，確認工程沒偷跑、目前還在施工，今年底才會全部完工，現階段不可能出借廁所，講海音中心只剩出借廁所功能的，應該不是高雄人。

至於邱于軒批評海音中心周圍什麼都沒有，只有草地及公園，無法連成觀光廊帶，高市府強調，海音中心周邊就有最夯的駁二藝術特區，離漢神百貨商圈也很近，「這位候選人是住在高雄嗎？」