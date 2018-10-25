〈中部〉黃文玲告王惠美 與魏明谷握手P圖涉誹謗

2018-10-25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為了一張ｐ圖（以修圖軟體後製的合成圖），彰化縣無黨籍縣長候選人黃文玲昨天控告國民黨籍縣長候選人王惠美！

前天黃、魏聯手質疑王

在本月廿三日，黃文玲到彰化縣府並要求撤查「大統長基黑麥事件」，正好遇到民進黨縣長候選人魏明谷現身，二人相互握手，沒想到事後被王惠美陣營解讀成「手牽手合力打王惠美」，還用ｐ圖影射「黃文玲的哥哥（外交部駐瑞士代表黃偉峰）在瑞士還要靠魏明谷幫忙」，暗諷黃文玲是魏明谷的打手。

黃文玲得知後，認為此圖為移花接木，已嚴重傷害其名譽，昨天到彰化地檢署控告王惠美涉嫌製作ｐ圖，而縣議員劉惠娟涉及散佈，已構成意圖使人不當選及加重誹謗，並對二人提起附帶民事賠償一千萬元。

王陣營議員劉惠娟也挨告

黃文玲表示，前天與魏明谷一起砲打王惠美，現場記者要求兩人「握握手」拍照，結果昨天藍營的Line群組出現「魏明谷與黃文玲手牽手」的ｐ圖，上面還寫「我（黃文玲）哥在瑞士靠你們（魏明谷）幫忙了」、「但是妳要出來幫我當打手」，還有一句「縣長、我們還有東廠可以幫忙」。

黃文玲說，這張ｐ圖是在國民黨黨代表的Line群組內流傳，上述對話均為捏造，應是王惠美陣營所為，散佈者包括王惠美競選總部的核心幹部劉惠娟（國民黨縣議員）。其中劉還在Line群組寫道「為何黃文玲最近砲火這麼猛烈，盡全力在抹黑對手，甚至前往彰化縣政府演了一齣好戲，兩位縣長候選人這一搭一唱，這場雙簧可真是空前絕後的景象」、「黃文玲的哥哥在三個月前被派駐到國外當瑞士代表」、「黃文玲為了感謝民進黨牽成哥哥、竟淪落到當魏明谷的打手」等文字。

王陣營不願多說 劉惠娟：內容可受公評

黃文玲說，上次縣長選舉自己被段宜康抹黑成國民黨的打手，這次則被藍營抹黑成魏明谷的打手，王惠美跟段宜康有什麼不一樣？這些對話內容完全憑空杜撰，她一定會告到底，絕對不會向抹黑造謠的人妥協。

針對黃文玲的提告，王惠美競選總部表示，之前都已經表達過了，其他不願多說，也謝謝大家的關心。劉惠娟則表示，該內容並不是她寫的，但內容為可受公評之事實，請黃文玲不要浪費司法資源，也感謝黃文玲的抬愛。